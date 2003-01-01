WinkСериалыПятый ангел1-й сезон3-я серия
Пятый ангел (сериал, 2003) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.72003, Пятый ангел. Серия 3
Драмы, Криминал12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Крупный бизнесмен и банкир Гудилин за баснословный гонорар нанимает журналиста Глухарева собрать компромат на своего конкурента Григория Плоткина, чтобы победить в борьбе, за сулящее огромную прибыль нефтяное месторождение.
Через собранный материал, охватывающий период с 50-х годов до нашего времени, на примере Плоткина впервые прослеживается зарождение и становление олигархии в России. Однако расследования журналиста приобретают угрожающий характер и для него самого.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ВФРежиссёр
Владимир
Фокин
- Актёр
Владимир
Еремин
- Актёр
Сергей
Юрский
- Актриса
Лия
Ахеджакова
- ОДАктёр
Олег
Долин
- Актёр
Альберт
Филозов
- ВФАктёр
Владимир
Фокин
- Актёр
Евгений
Князев
- ЕШАктриса
Елена
Шанина
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- Актриса
Татьяна
Абрамова
- ЭВСценарист
Э�дуард
Володарский
- ВАПродюсер
Владилен
Арсеньев
- ВВПродюсер
Виталий
Васильченко
- ВБОператор
Владимир
Быховский
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич