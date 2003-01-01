Пятый ангел. Серия 3
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Пятый ангел (сериал, 2003) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.72003, Пятый ангел. Серия 3
Драмы, Криминал12+

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Сюжет

Крупный бизнесмен и банкир Гудилин за баснословный гонорар нанимает журналиста Глухарева собрать компромат на своего конкурента Григория Плоткина, чтобы победить в борьбе, за сулящее огромную прибыль нефтяное месторождение.
Через собранный материал, охватывающий период с 50-х годов до нашего времени, на примере Плоткина впервые прослеживается зарождение и становление олигархии в России. Однако расследования журналиста приобретают угрожающий характер и для него самого.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пятый ангел»

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