Пятый ангел (сериал, 2003) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Пятый ангел. Серия 14
Драма, Криминал12+

Крупный бизнесмен и банкир Гудилин за баснословный гонорар нанимает журналиста Глухарева собрать компромат на своего конкурента Григория Плоткина, чтобы победить в борьбе, за сулящее огромную прибыль нефтяное месторождение.
Через собранный материал, охватывающий период с 50-х годов до нашего времени, на примере Плоткина впервые прослеживается зарождение и становление олигархии в России. Однако расследования журналиста приобретают угрожающий характер и для него самого.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb