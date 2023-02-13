Пятый ангел (сериал, 2003) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Крупный бизнесмен и банкир Гудилин за баснословный гонорар нанимает журналиста Глухарева собрать компромат на своего конкурента Григория Плоткина, чтобы победить в борьбе, за сулящее огромную прибыль нефтяное месторождение.

Через собранный материал, охватывающий период с 50-х годов до нашего времени, на примере Плоткина впервые прослеживается зарождение и становление олигархии в России. Однако расследования журналиста приобретают угрожающий характер и для него самого.

