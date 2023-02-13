WinkСериалыПятый ангел1-й сезон5-я серия
Пятый ангел (сериал, 2003) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
8.72003, Пятый ангел. Серия 5
Драма, Криминал12+
Сезоны и серии
- 12+53 мин
Пятый ангел
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+51 мин
Пятый ангел
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+53 мин
Пятый ангел
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+53 мин
Пятый ангел
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+53 мин
Пятый ангел
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+52 мин
Пятый ангел
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+52 мин
Пятый ангел
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+51 мин
Пятый ангел
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 12+52 мин
Пятый ангел
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 12+52 мин
Пятый ангел
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 12+52 мин
Пятый ангел
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 12+52 мин
Пятый ангел
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 12+52 мин
Пятый ангел
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 12+52 мин
Пятый ангел
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 12+51 мин
Пятый ангел
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 12+50 мин
Пятый ангел
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Крупный бизнесмен и банкир Гудилин за баснословный гонорар нанимает журналиста Глухарева собрать компромат на своего конкурента Григория Плоткина, чтобы победить в борьбе, за сулящее огромную прибыль нефтяное месторождение.
Через собранный материал, охватывающий период с 50-х годов до нашего времени, на примере Плоткина впервые прослеживается зарождение и становление олигархии в России. Однако расследования журналиста приобретают угрожающий характер и для него самого.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ВФРежиссёр
Владимир
Фокин
- Актёр
Владимир
Еремин
- Актёр
Сергей
Юрский
- Актриса
Лия
Ахеджакова
- ОДАктёр
Олег
Долин
- Актёр
Альберт
Филозов
- ВФАктёр
Владимир
Фокин
- Актёр
Евгений
Князев
- ЕШАктриса
Елена
Шанина
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- Актриса
Татьяна
Абрамова
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- ВАПродюсер
Владилен
Арсеньев
- ВВПродюсер
Виталий
Васильченко
- ВБОператор
Владимир
Быховский
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич