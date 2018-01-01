Приключения Буратино (сериал, 1975) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
9.31975, Приключения Буратино. Серия 2
Приключения, Семейный6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Деревянный человечек, которого Папа Карло выстругал из полена, получился веселым, дерзким, шумным и доверчивым. Лиса Алиса и Кот Базилио завели его в Страну Дураков, но мудрая Черепаха Тортила помогла Буратино найти Золотой Ключик, потому что он был ужасно обаятельным.
СтранаСССР
ЖанрСемейный, Приключения
КачествоSD
Время68 мин / 01:08
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Леонид
Нечаев
- ДИАктёр
Дмитрий
Иосифов
- Актёр
Владимир
Этуш
- РБАктёр
Ролан
Быков
- Актриса
Елена
Санаева
- ВБАктёр
Владимир
Басов
- ТПАктриса
Татьяна
Проценко
- РСАктёр
Роман
Столкарц
- ТААктёр
Томас
Аугустинас
- ГСАктёр
Григорий
Светлорусов
- Актёр
Николай
Гринько
- ИВСценарист
Инна
Веткина
- АТСценарист
Алексей
Толстой
- ТКАктриса дубляжа
Татьяна
Канаева
- ТОАктриса дубляжа
Татьяна
Осмоловская
- ЯТАктриса дубляжа
Ярослава
Турылёва
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Корабельникова
- ВКМонтажёр
Вера
Коляденко
- ЮЕОператор
Юрий
Елхов
- АРКомпозитор
Алексей
Рыбников