Приключения Буратино (сериал, 1975) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Деревянный человечек, которого Папа Карло выстругал из полена, получился веселым, дерзким, шумным и доверчивым. Лиса Алиса и Кот Базилио завели его в Страну Дураков, но мудрая Черепаха Тортила помогла Буратино найти Золотой Ключик, потому что он был ужасно обаятельным.

