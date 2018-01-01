Приключения Буратино (сериал, 1975) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Приключения Буратино. Серия 2
О сериале

Деревянный человечек, которого Папа Карло выстругал из полена, получился веселым, дерзким, шумным и доверчивым. Лиса Алиса и Кот Базилио завели его в Страну Дураков, но мудрая Черепаха Тортила помогла Буратино найти Золотой Ключик, потому что он был ужасно обаятельным.

