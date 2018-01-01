Биография

Роман Столкарц — советский актер, врач. Родился в деревне Пятевщина, Минский район 9 мая 1965 года. Проявлял творческие способности с ранних лет. После окончания школы он выбрал другой путь, поступив в Минский медицинский институт. Во время учебы он активно участвовал в художественной самодеятельности института, где его называли Пьеро в честь его известной роли. Роман организовывал многочисленные студенческие мероприятия и был настоящей звездой самодеятельных постановок. В 1989 году. Через год после окончания учебы он переехал в Израиль, где продолжил карьеру врача и достиг в ней значительных успехов. Известность в кино Роману принесла роль Пьеро в детском музыкальном фильме«Приключения Буратино». Исполнив ее в возрасте 10 лет, он сумел передать образ романтичного и мечтательного персонажа, который запомнился многим зрителям. Его исполнение стало ярким моментом картины и оставило значительный след в истории советского кино.