Биография

Леонид Нечаев – режиссер и писатель, родился 3 мая 1939 года. Обладатель звания народного артиста СССР и Государственной премии. Наиболее значимыми работами режиссера стали киносказки и фильмы для детей. Леонид Нечаев поступил на режиссерский факультет во ВГИК (курс Я. Сегеля). В 1967 году после окончания вуза был принят в творческую организацию «Экран». С 1974 года занимался кинопроизводством фильмов для юного зрителя и киносказок. Дебютным фильмом Леонида Нечаева стала кинолента «Приключения в городе, которого нет». На следующий год вышел легендарный детский музыкальный фильм «Приключения Буратино». Этот успех закрепил за Нечаевым славу одного из лучших режиссеров фильмов для юного зрителя. В 1977 на экраны вышел еще один фильм – «Про Красную Шапочку». В начале 80-х вышли картины «Сказка о звездном мальчике» и «Проданный смех». Режиссер снимал киноленты по мотивам зарубежных сказочных повестей «Питер Пэн» и «Дюймовочка». В 2005 году в городе Зеленоградске был учрежден Орден Буратино (за заслуги деятелей культуры в воспитании детей), первым кавалером которого стал режиссер. Леонид Нечаев был женат 9 раз. Разница в возрасте с последней супругой – 40 лет. От разных жен родилось пятеро детей.