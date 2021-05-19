Биография

Татьяна Проценко — советская и российская актриса кино и дубляжа. Родилась в Москве 8 апреля 1968 года. С самого детства Татьяна была артистичной, увлекалась поэзией и театральным искусством. По окончании средней школы она поступила во Всероссийский государственный институт кинематографии по направлению киноведения. Девушка многократно посещала пробы на различные проекты, однако в большинстве случаев они оканчивались неудачей. В дальнейшем она увлеклась дизайном и компьютерной версткой, а также продолжала писать стихотворения, вошедшие в ее авторский поэтический сборник. На больших экранах Татьяна Проценко появилась лишь один раз. В шесть лет она получила роль Мальвины в полнометражной картине «Приключения Буратино» 1975 года. В поезде будущую актрису приметила помощница постановщика картины и пригласила на пробы, которые были успешно пройдены. Затем в кино и сериалах Татьяна не снималась, однако принимала участие в двух телепередачах — «Кто хочет стать миллионером?» и «Жизнь не сказка». Также она занималась дубляжом, озвучивая роли в известных картинах, например, «Мой мальчик», «Пазманский дьявол» и «Ла-Ла Ленд».