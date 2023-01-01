Приключения Буратино
Wink
Детям
Приключения Буратино

Приключения Буратино (сериал, 1975) смотреть онлайн

9.31975, Приключения Буратино 1 сезон
Приключения, Семейные6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Деревянный человечек, которого Папа Карло выстругал из полена, получился веселым, дерзким, шумным и доверчивым. Лиса Алиса и Кот Базилио завели его в Страну Дураков, но мудрая Черепаха Тортила помогла Буратино найти Золотой Ключик, потому что он был ужасно обаятельным.

Все сезоны сериала Приключения Буратино смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Буратино»

Всё