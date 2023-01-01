Ярослава Турылёва

Биография

Ярослава Турылева — актриса, артистка и режиссер озвучивания. Первые шаги в озвучке сделала еще в детстве. Отец, руководитель «Союздетфильма», позволил дочери попробовать себя в дубляже. Когда девушке исполнилось 16, она устроилась в студию звукозаписи уже ради заработка. Работая, выучилась в театральном институте. Стала актрисой «Ленкома». Через год вернулась в озвучивание и время от времени снималась в кино. В культовом сериале «Гардемарины, вперед!» у Турылевой роль колоритной горбуньи. Режиссировать дублирование начала в 1963 году. В течение нескольких лет совмещала практику озвучивания с режиссурой, но с 1988 года практически полностью переключилась на организацию процесса. Если у подопечного актера не получалось совпадения с персонажем, советовала вжиться в образ, копируя внешность и поведение героя. Роль складывалась как по волшебству. В мультипликационных фильмах Турылева давала волю своему таланту.