Детям
Приключения Буратино
1-й сезон

Приключения Буратино (сериал, 1975) сезон 1 смотреть онлайн

9.31975, Приключения Буратино. Сезон 1 2 серии
Приключения, Семейный6+

О сериале

Деревянный человечек, которого Папа Карло выстругал из полена, получился веселым, дерзким, шумным и доверчивым. Лиса Алиса и Кот Базилио завели его в Страну Дураков, но мудрая Черепаха Тортила помогла Буратино найти Золотой Ключик, потому что он был ужасно обаятельным.

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Приключения

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Буратино»