Приключения Буратино. Серия 1
Wink
Детям
Приключения Буратино
1-й сезон
1-я серия

Приключения Буратино (сериал, 1975) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.31975, Приключения Буратино. Серия 1
Приключения, Семейные6+

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Сюжет

Деревянный человечек, которого Папа Карло выстругал из полена, получился веселым, дерзким, шумным и доверчивым. Лиса Алиса и Кот Базилио завели его в Страну Дураков, но мудрая Черепаха Тортила помогла Буратино найти Золотой Ключик, потому что он был ужасно обаятельным.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Семейные, Приключения

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Буратино»

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