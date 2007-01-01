Преступление и наказание. Сезон 1. Серия 5
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Преступление и наказание (сериал, 2007) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

9.02007, Преступление и наказание. Сезон 1. Серия 5
Драмы16+

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Сюжет

Студент Родион Раскольников убивает топором старуху-процентщицу и её сестру. Ему нужны деньги, ведь он заложил часы отца. Содеянное ужасает Родиона. Раскольников в смятении - он не может найти себе места. Его сестра Дуня собирается замуж без любви, теория о «необыкновенном человеке» разваливается на глазах, а сам Родион всё глубже погружается в пучину страхов и кошмаров. Расследующие убийство процентщицы всё ближе и ближе подбираются к Раскольникову. Судьба сводит его с Сонечкой Мармеладовой. Девушке, оставшейся без родителей, приходится работать проституткой, чтобы выжить. Именно она убеждает Родиона признаться в убийстве...

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Преступление и наказание»

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