Преступление и наказание (сериал, 2007) сезон 1 смотреть онлайн

9.02007, Преступление и наказание. Сезон 1 8 серий
Драма16+
О сериале
Студент Родион Раскольников убивает топором старуху-процентщицу и её сестру. Ему нужны деньги, ведь он заложил часы отца. Содеянное ужасает Родиона. Раскольников в смятении - он не может найти себе места. Его сестра Дуня собирается замуж без любви, теория о «необыкновенном человеке» разваливается на глазах, а сам Родион всё глубже погружается в пучину страхов и кошмаров. Расследующие убийство процентщицы всё ближе и ближе подбираются к Раскольникову. Судьба сводит его с Сонечкой Мармеладовой. Девушке, оставшейся без родителей, приходится работать проституткой, чтобы выжить. Именно она убеждает Родиона признаться в убийстве...
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Дмитрий
Светозаров
- Актёр
Владимир
Кошевой
- Актёр
Андрей
Панин
- Актёр
Александр
Балуев
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- Актриса
Зоя
Буряк
- ССАктриса
Светлана
Смирнова
- АЗАктёр
Андрей
Зибров
- Актриса
Полина
Филоненко
- СБАктёр
Сергей
Бехтерев
- МССценарист
Михаил
Смоляницкий
- Сценарист
Дмитрий
Светозаров
- ФДСценарист
Фёдор
Достоевский
- Продюсер
Андрей
Сигле
- Продюсер
Дмитрий
Светозаров
- АУОператор
Александр
Устинов
- Композитор
Андрей
Сигле