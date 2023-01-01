Wink
Сериалы
Преступление и наказание
Актёры и съёмочная группа сериала «Преступление и наказание»

Актёры и съёмочная группа сериала «Преступление и наказание»

Режиссёры

Дмитрий Светозаров

Дмитрий Светозаров

Режиссёр

Актёры

Владимир Кошевой

Владимир Кошевой

АктёрРодион Романович Раскольников
Андрей Панин

Андрей Панин

АктёрПорфирий Петрович
Александр Балуев

Александр Балуев

АктёрАркадий Иванович Свидригайлов
Елена Яковлева

Елена Яковлева

АктрисаПульхерия Александровна Раскольникова
Юрий Кузнецов

Юрий Кузнецов

АктёрСемён Захарович Мармеладов
Зоя Буряк

Зоя Буряк

АктрисаНастасья
Светлана Смирнова

Светлана Смирнова

АктрисаКатерина Ивановна
Андрей Зибров

Андрей Зибров

АктёрПётр Петрович Лужин
Полина Филоненко

Полина Филоненко

АктрисаСоня Мармеладова
Сергей Бехтерев

Сергей Бехтерев

АктёрАндрей Семёнович Лебезятников

Сценаристы

Михаил Смоляницкий

Михаил Смоляницкий

Сценарист
Дмитрий Светозаров

Дмитрий Светозаров

Сценарист
Фёдор Достоевский

Фёдор Достоевский

Сценарист

Продюсеры

Андрей Сигле

Андрей Сигле

Продюсер
Дмитрий Светозаров

Дмитрий Светозаров

Продюсер

Операторы

Александр Устинов

Александр Устинов

Оператор

Композиторы

Андрей Сигле

Андрей Сигле

Композитор