Полицейский с Рублевки. Сезон 5. Серия 1
Wink
Сериалы
Полицейский с Рублевки
Полицейский с Рублевки 5
1-я серия
9.72016, Полицейский с Рублевки. Сезон 5. Серия 1
Криминал, Драма18+
Серия в подписке «PREMIER»

Полицейский с Рублевки (сериал, 2016) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

Полицейский с РублевкиПолицейский с Рублевки в БескудниковоПолицейский с Рублевки. Снова домаПолицейский с Рублевки. Новогодний беспределПолицейский с Рублевки 5

О сериале

Жизнь и служебные приключения самого распущенного, самовлюбленного и богатого полицейского Москвы – мажора «в форме» Гриши Измайлова, бдящего за порядком на Рублевке.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Полицейский с Рублевки»