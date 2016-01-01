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Полицейский с Рублевки (сериал, 2016) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

2016, Полицейский с Рублевки. Сезон 2. Серия 3
Криминал, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Жизнь и служебные приключения самого распущенного, самовлюбленного и богатого полицейского Москвы – мажора «в форме» Гриши Измайлова, бдящего за порядком на Рублевке.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Русские, Криминал, Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Полицейский с Рублевки»

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