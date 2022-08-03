Поездка за счастьем (Экспресс-командировка) (сериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
9.12016, Поездка за счастьем (Экспресс-командировка). Серия 4
Мелодрама12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Катя — молодая девушка, активно строящая свою карьеру. Самореализация для нее гораздо важнее готовки и уборки, но отец и жених придерживаются иных взглядов. Они разрабатывают план: амбициозная девушка должна отправиться в захолустный городок и вернуть к жизни дышащий на ладан местный журнал.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
4.2 IMDb
- РБРежиссёр
Роман
Барабаш
- Актриса
Екатерина
Кузнецова
- АКАктриса
Анна
Кошмал
- АКАктёр
Анатолий
Котенёв
- Актёр
Иван
Жидков
- ФГАктёр
Федор
Гуринец
- ОЖАктриса
Олеся
Жураковская
- АЯАктёр
Александр
Ярема
- ЛСАктриса
Людмила
Смородина
- ВБАктриса
Виталина
Библив
- АЗАктёр
Анатолий
Зиновенко
- ЮТСценарист
Юрий
Тарабанчук
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- МПХудожница
Марина
Пшеничникова
- ЮБОператор
Юрий
Бехтерев
- РДКомпозитор
Роман
Дудчик