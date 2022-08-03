Поездка за счастьем (Экспресс-командировка) (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Катя — молодая девушка, активно строящая свою карьеру. Самореализация для нее гораздо важнее готовки и уборки, но отец и жених придерживаются иных взглядов. Они разрабатывают план: амбициозная девушка должна отправиться в захолустный городок и вернуть к жизни дышащий на ладан местный журнал.

