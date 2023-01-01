Поездка за счастьем (Экспресс-командировка)
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Поездка за счастьем (Экспресс-командировка)

Поездка за счастьем (Экспресс-командировка) (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Поездка за счастьем (Экспресс-командировка) 1 сезон
Мелодрамы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Катя — молодая девушка, активно строящая свою карьеру. Самореализация для нее гораздо важнее готовки и уборки, но отец и жених придерживаются иных взглядов. Они разрабатывают план: амбициозная девушка должна отправиться в захолустный городок и вернуть к жизни дышащий на ладан местный журнал.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Поездка за счастьем (Экспресс-командировка)»

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