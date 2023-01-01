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Поездка за счастьем (Экспресс-командировка)
Актёры и съёмочная группа сериала «Поездка за счастьем (Экспресс-командировка)»

Актёры и съёмочная группа сериала «Поездка за счастьем (Экспресс-командировка)»

Режиссёры

Роман Барабаш

Роман Барабаш

Режиссёр

Актёры

Екатерина Кузнецова

Екатерина Кузнецова

АктрисаКатя Игнатьева
Анна Кошмал

Анна Кошмал

АктрисаИрина
Анатолий Котенёв

Анатолий Котенёв

АктёрОлег Игоревич Игнатьев
Иван Жидков

Иван Жидков

АктёрМихаил Бобровский
Федор Гуринец

Федор Гуринец

АктёрЭдик
Олеся Жураковская

Олеся Жураковская

АктрисаАделаида Альбертовна Феофанова
Александр Ярема

Александр Ярема

АктёрСтепан Лукич Пичугин
Людмила Смородина

Людмила Смородина

АктрисаЛюдмила Валериановна
Виталина Библив

Виталина Библив

АктрисаТаня
Анатолий Зиновенко

Анатолий Зиновенко

АктёрЭдуард Витальевич Юров

Сценаристы

Юрий Тарабанчук

Юрий Тарабанчук

Сценарист

Продюсеры

Ирина Заря

Ирина Заря

Продюсер

Художники

Марина Пшеничникова

Марина Пшеничникова

Художница

Операторы

Юрий Бехтерев

Юрий Бехтерев

Оператор

Композиторы

Роман Дудчик

Роман Дудчик

Композитор