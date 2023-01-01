Биография

Анна Кошмал — актриса украинского происхождения. Родилась в Киеве 22 октября 1994 года. В детстве будущая артистка осваивала пение, занималась музыкой и танцами. В 2010 году поступила в Киевское эстрадно-цирковое училище. После его окончания Анна была зачислена на 3 курс Академии театрального искусства. Кинодебют актрисы состоялся в 2011 году — Анну Кошмал утвердили на роль Жени Ковалевой в 5 сезоне телесериала «Сваты». За участие в этом проекте девушка получила премию «Телетриумф». В сериале Анна раскрылась не только как актриса, но и как певица — за кадром прозвучали песни в ее исполнении. Снималась в фильмах «Слуга народа», «Сашка», «Хозяйка», «Письмо Надежды», «Балерина», «Дочки-мачехи», «Вопреки судьбе», «Добрая душа», «Домик на счастье», «Замок на песке», «Три цвета любви», «Чужие родные».