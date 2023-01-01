Биография

Александр Ярема – актер театра и кино, телеведущий, родился 26 мая 1972 года. Фильмография насчитывает более полусотни полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в многосерийных фильмах «Сваты», «Шулер», «Кривое зеркало души». В 1996 году стал выпускником театрального института в Киеве (курс Л. Олейника) и был приглашен в театр юного зрителя. Работает в качестве ведущего передачи «УсыЛапыХвост» на одном из каналов украинского телевидения. Первым фильмом Александра Яремы стала многосерийная комедия «Полное Мамаду» (2000). Спустя год актер снялся еще в одном комедийном сериале «Приватная милиция». Небольшую роль Александр Ярема исполнил в полнометражной драме «Хлебный день». В 2009 году участвовал в съемках рейтингового ситкома «Сваты». В 2013 на экраны вышла криминальная драма «Шулер» с участием актера. В том же году фильмография пополнилась еще двумя успешными проектами, многосерийными кинокартинами «Кривое зеркало души» и «Саша». В 2015 году участвовал в съемках полнометражной исторической военной драмы «Битва за Севастополь». Актеру досталась роль сотрудника советского посольства в США. В 2016 году на экраны вышел сериал с участием актера «Нити судьбы».