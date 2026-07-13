Знаменитый московский журналист Эдуард Козлов вместе с семьей приезжает на похороны матери в глухой поселок Поливаново, который местные жители прозвали «штатом Пенсильвания». Во время поминок у Эдуарда похищают сына, а няню мальчика находят убитой. Воспользовавшись связями в правоохранительных органах, Эдуард вызывает из Москвы оперативников.

