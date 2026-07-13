WinkСериалыПенсильвания1-й сезон8-я серия
2015, Пенсильвания. Сезон 1. Серия 8
Детектив, Драма18+
Серия в подписке «PREMIER»
Пенсильвания (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+49 мин
Пенсильвания
Сезон 1 Серия 1
- 18+48 мин
Пенсильвания
Сезон 1 Серия 2
- 18+47 мин
Пенсильвания
Сезон 1 Серия 3
- 18+47 мин
Пенсильвания
Сезон 1 Серия 4
- 18+48 мин
Пенсильвания
Сезон 1 Серия 5
- 18+48 мин
Пенсильвания
Сезон 1 Серия 6
- 18+48 мин
Пенсильвания
Сезон 1 Серия 7
- 18+48 мин
Пенсильвания
Сезон 1 Серия 8
- 18+48 мин
Пенсильвания
Сезон 1 Серия 9
- 18+48 мин
Пенсильвания
Сезон 1 Серия 10
- 18+48 мин
Пенсильвания
Сезон 1 Серия 11
- 18+48 мин
Пенсильвания
Сезон 1 Серия 12
- 18+48 мин
Пенсильвания
Сезон 1 Серия 13
- 18+48 мин
Пенсильвания
Сезон 1 Серия 14
- 18+47 мин
Пенсильвания
Сезон 1 Серия 15
- 18+48 мин
Пенсильвания
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Знаменитый московский журналист Эдуард Козлов вместе с семьей приезжает на похороны матери в глухой поселок Поливаново, который местные жители прозвали «штатом Пенсильвания». Во время поминок у Эдуарда похищают сына, а няню мальчика находят убитой. Воспользовавшись связями в правоохранительных органах, Эдуард вызывает из Москвы оперативников.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Владимир
Виноградов
- Актёр
Константин
Крюков
- Актёр
Игорь
Верник
- Актёр
Александр
Домогаров
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- ДЕАктёр
Дмитрий
Ермак
- Актриса
Александра
Ребенок
- Актриса
Анна
Казючиц
- АСАктёр
Александр
Семчев
- МЛАктёр
Максим
Литовченко
- МСАктёр
Михаил
Солодко
- ДСАктриса
Дарья
Семенова
- Актёр
Дмитрий
Блохин
- АПАктёр
Александр
Пацевич
- АТАктёр
Александр
Тараньжин
- АСАктёр
Андрей
Сорокин
- ЭССценарист
Эльвира
Серегина
- ЮОПродюсер
Юрий
Осипов
- АТПродюсер
Андрей
Тартаков
- МСПродюсер
Михаил
Соханенков
- СЮОператор
Сергей
Юдаев
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко