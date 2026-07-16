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Пенсильвания
Актёры и съёмочная группа сериала «Пенсильвания»

Актёры и съёмочная группа сериала «Пенсильвания»

Режиссёры

Владимир Виноградов

Владимир Виноградов

Режиссёр

Актёры

Константин Крюков

Константин Крюков

АктёрБорис Морозов
Игорь Верник

Игорь Верник

АктёрЭдуард Козлов
Александр Домогаров

Александр Домогаров

АктёрГусев
Евгения Дмитриева

Евгения Дмитриева

АктрисаЛариса Козлова
Дмитрий Ермак

Дмитрий Ермак

АктёрГлеб Сергеев
Александра Ребенок

Александра Ребенок

АктрисаДарья Дворникова
Анна Казючиц

Анна Казючиц

АктрисаНина Туманова
Александр Семчев

Александр Семчев

АктёрПодгорнов
Максим Литовченко

Максим Литовченко

АктёрАндрей Голицын
Михаил Солодко

Михаил Солодко

Актёрначальник уголовного розыска Соин
Дарья Семенова

Дарья Семенова

АктрисаИрина Палка, следователь
Дмитрий Блохин

Дмитрий Блохин

Актёручастковый Рыков
Александр Пацевич

Александр Пацевич

Актёропер
Александр Тараньжин

Александр Тараньжин

АктёрВоинов, начальник отдела полиции
Андрей Сорокин

Андрей Сорокин

АктёрКондратьев, участковый

Сценаристы

Эльвира Серегина

Эльвира Серегина

Сценарист

Продюсеры

Юрий Осипов

Юрий Осипов

Продюсер
Андрей Тартаков

Андрей Тартаков

Продюсер
Михаил Соханенков

Михаил Соханенков

Продюсер

Операторы

Сергей Юдаев

Сергей Юдаев

Оператор

Композиторы

Владимир Сайко

Владимир Сайко

Композитор