Пенсильвания. Сезон 1. Серия 16
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Сериалы
Пенсильвания
1-й сезон
16-я серия
2015, Пенсильвания. Сезон 1. Серия 16
Детектив, Драма18+
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Пенсильвания (сериал, 2015) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Знаменитый московский журналист Эдуард Козлов вместе с семьей приезжает на похороны матери в глухой поселок Поливаново, который местные жители прозвали «штатом Пенсильвания». Во время поминок у Эдуарда похищают сына, а няню мальчика находят убитой. Воспользовавшись связями в правоохранительных органах, Эдуард вызывает из Москвы оперативников.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пенсильвания»