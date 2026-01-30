WinkСериалыОтмороженные2-й сезон10-я серия
9.12026, Отмороженные. Сезон 2. Серия 10
Комедия, Криминал18+
Бандиты из 90-х случайно попадают в наше время, где их ждут гаджеты, старые знакомые и новые проблемы. Комедия от создателей «Полицейского с Рублевки»
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Отмороженные, 2 сезон, 10 серия
- 18+27 мин
Отмороженные
Сезон 2 Серия 1
- 18+32 мин
Отмороженные
Сезон 2 Серия 2
- 18+25 мин
Отмороженные
Сезон 2 Серия 3
- 18+26 мин
Отмороженные
Сезон 2 Серия 4
- 18+28 мин
Отмороженные
Сезон 2 Серия 5
- 18+29 мин
Отмороженные
Сезон 2 Серия 6
- 18+25 мин
Отмороженные
Сезон 2 Серия 7
- 18+29 мин
Отмороженные
Сезон 2 Серия 8
- 18+26 мин
Отмороженные
Сезон 2 Серия 9
- 18+25 мин
Отмороженные
Сезон 2 Серия 10
- 18+26 мин
Отмороженные
Сезон 2 Серия 11
- 18+29 мин
Отмороженные
Сезон 2 Серия 12
О сериале
Заметив странные симптомы, прокурорша решает сделать тест и узнает о своей беременности. Анализы, взятые у Даши, говорят об этом же. Фил пытается забрать Дашу из клиники, выдав за нее Нику, и хотя девушка активно сопротивляется, она не может тягаться с бывшим бандитом из 90-х. Леха делает предложение Стелле, и девушка соглашается, несмотря на попытки людей Ноля сорвать помолвку. Нейман представляет любовнице свою новую идею — собрать криокамеру с кипятильником внутри. Если Ноль случайно разморозится, он сварится заживо.
Не зайдет ли ученый слишком далеко, продумывая свою месть? «Отмороженные» 10 серия — смотреть 2 сезон приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Фантастика, Криминал
КачествоFull HD
Время24 мин / 00:24
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- АМРежиссёр
Аня
Мирохина
- Актёр
Ян
Цапник
- Актёр
Влад
Коноплёв
- Актриса
Светлана
Иванова
- Актёр
Денис
Васильев
- СНАктёр
Савелий
Наумов
- ЯЗАктёр
Ярослав
Заргаров
- Актриса
Эмилия
Спивак
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- Актриса
Виктория
Агалакова
- Актёр
Кирилл
Полухин
- УПАктриса
Ульяна
Пылаева
- Актёр
Даня
Киселёв
- Актёр
Игорь
Алексеев
- Актёр
Артур
Чичикин
- Сценарист
Илья
Куликов
- ВПСценарист
Валерия
Подорожнова
- АМСценарист
Аня
Мирохина
- НПСценарист
Николай
Подпорин
- Продюсер
Андрей
Семенов
- Продюсер
Илья
Куликов
- АТПродюсер
Алексей
Тутаринов
- ВППродюсер
Владимир
Пермяков
- АВХудожник
Александр
Вязоветский
- МАХудожница
Маргарита
Абрамова
- ООХудожница
Ольга
Осадчева
- ДРМонтажёр
Дмитрий
Румянцев
- ВМОператор
Виктор
Митропов