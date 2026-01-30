Отмороженные. Сезон 2. Серия 10
Wink
Сериалы
Отмороженные
2-й сезон
10-я серия
9.12026, Отмороженные. Сезон 2. Серия 10
Комедия, Криминал18+
Бандиты из 90-х случайно попадают в наше время, где их ждут гаджеты, старые знакомые и новые проблемы. Комедия от создателей «Полицейского с Рублевки»
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Отмороженные, 2 сезон, 10 серия

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Заметив странные симптомы, прокурорша решает сделать тест и узнает о своей беременности. Анализы, взятые у Даши, говорят об этом же. Фил пытается забрать Дашу из клиники, выдав за нее Нику, и хотя девушка активно сопротивляется, она не может тягаться с бывшим бандитом из 90-х. Леха делает предложение Стелле, и девушка соглашается, несмотря на попытки людей Ноля сорвать помолвку. Нейман представляет любовнице свою новую идею — собрать криокамеру с кипятильником внутри. Если Ноль случайно разморозится, он сварится заживо.

Не зайдет ли ученый слишком далеко, продумывая свою месть? «Отмороженные» 10 серия — смотреть 2 сезон приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фантастика, Криминал
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отмороженные»