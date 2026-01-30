Заметив странные симптомы, прокурорша решает сделать тест и узнает о своей беременности. Анализы, взятые у Даши, говорят об этом же. Фил пытается забрать Дашу из клиники, выдав за нее Нику, и хотя девушка активно сопротивляется, она не может тягаться с бывшим бандитом из 90-х. Леха делает предложение Стелле, и девушка соглашается, несмотря на попытки людей Ноля сорвать помолвку. Нейман представляет любовнице свою новую идею — собрать криокамеру с кипятильником внутри. Если Ноль случайно разморозится, он сварится заживо.



Не зайдет ли ученый слишком далеко, продумывая свою месть? «Отмороженные» 10 серия — смотреть 2 сезон приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!

