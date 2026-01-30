Отмороженные (сериал, 2026) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

В сериале «Отмороженные» 2 сезон продолжает историю героев спустя пару лет после событий первого сезона, сохраняя фирменный ироничный тон.



Фил по счастливой случайности снова разморожен и сразу же вынужден скрываться. За время его отсутствия мир окончательно изменился — и не в лучшую сторону. Главный враг сумел укрепить власть, купив себе кресло депутата, и запустил масштабную кампанию по уничтожению всех, кто был связан с Филом. Последствия оказываются катастрофическими: кто-то в тюрьме, кто-то лишился бизнеса, а кого-то выгнали из органов. Старой жизни больше не существует — каждый из героев заплатил свою цену. Во втором сезоне Филу предстоит вернуть друзьям то, что у них отняли: свободу, честь и шанс на нормальное будущее. Параллельно он борется за спасение любимой женщины и ищет ответ на главный вопрос: где его настоящее место и какую семью он готов защищать — ту, что была раньше, или новую, которую еще только предстоит создать.



