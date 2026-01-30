Контент станет доступным 18.03.2026
Отмороженные (сериал, 2026) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн
- 18+27 мин
Отмороженные
Сезон 2 Серия 1
- 18+32 мин
Отмороженные
Сезон 2 Серия 2
- 18+25 мин
Отмороженные
Сезон 2 Серия 3
- 18+26 мин
Отмороженные
Сезон 2 Серия 4
- 18+11марта
Отмороженные
Сезон 2 Серия 5
- 18+11марта
Отмороженные
Сезон 2 Серия 6
- 18+18марта
Отмороженные
Сезон 2 Серия 7
- 18+18марта
Отмороженные
Сезон 2 Серия 8
- 18+25марта
Отмороженные
Сезон 2 Серия 9
- 18+25марта
Отмороженные
Сезон 2 Серия 10
- 18+1апреля
Отмороженные
Сезон 2 Серия 11
- 18+1апреля
Отмороженные
Сезон 2 Серия 12
О сериале
В сериале «Отмороженные» 2 сезон продолжает историю героев спустя пару лет после событий первого сезона, сохраняя фирменный ироничный тон.
Фил по счастливой случайности снова разморожен и сразу же вынужден скрываться. За время его отсутствия мир окончательно изменился — и не в лучшую сторону. Главный враг сумел укрепить власть, купив себе кресло депутата, и запустил масштабную кампанию по уничтожению всех, кто был связан с Филом. Последствия оказываются катастрофическими: кто-то в тюрьме, кто-то лишился бизнеса, а кого-то выгнали из органов. Старой жизни больше не существует — каждый из героев заплатил свою цену. Во втором сезоне Филу предстоит вернуть друзьям то, что у них отняли: свободу, честь и шанс на нормальное будущее. Параллельно он борется за спасение любимой женщины и ищет ответ на главный вопрос: где его настоящее место и какую семью он готов защищать — ту, что была раньше, или новую, которую еще только предстоит создать.
Не пропустите долгожданное продолжение: «Отмороженные», 2 сезон, — смотреть сериал приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Фантастика
КачествоFull HD
Рейтинг
- АМРежиссёр
Аня
Мирохина
- Актёр
Ян
Цапник
- Актёр
Влад
Коноплёв
- Актриса
Светлана
Иванова
- Актёр
Денис
Васильев
- СНАктёр
Савелий
Наумов
- ЯЗАктёр
Ярослав
Заргаров
- Актриса
Эмилия
Спивак
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- Актриса
Виктория
Агалакова
- Актёр
Кирилл
Полухин
- УПАктриса
Ульяна
Пылаева
- Актёр
Даня
Киселёв
- Актёр
Игорь
Алексеев
- Сценарист
Илья
Куликов
- ВПСценарист
Валерия
Подорожнова
- АМСценарист
Аня
Мирохина
- НПСценарист
Николай
Подпорин
- Продюсер
Андрей
Семенов
- Продюсер
Илья
Куликов
- АТПродюсер
Алексей
Тутаринов
- ВППродюсер
Владимир
Пермяков
- АВХудожник
Александр
Вязоветский
- МАХудожница
Маргарита
Абрамова
- ООХудожница
Ольга
Осадчева
- ДРМонтажёр
Дмитрий
Румянцев
- ВМОператор
Виктор
Митропов