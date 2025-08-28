Осторожно, люди!. Сезон 1. Серия 9
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Осторожно, люди!
1-й сезон
9-я серия
8.52025, Осторожно, люди!. Сезон 1. Серия 9
Комедия, Фантастика16+

Осторожно люди, 1 сезон, 9 серия

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В преподавателя филфака Семёнова — самого бесхребетного существа на планете — вселяется пришелец, корабль которого потерпел крушение. К своему ужасу, он узнаёт, что человечество сжигает нефть, которая во вселенной считается эликсиром от всех болезней, и хочет предупредить «соплеменников», чтобы вместе они очистили Землю от «людей-вредителей». Но для этого нужно починить корабль в тихом месте. Правда, уединиться ему не дают дочь Семёнова, его бывшая жена, декан, комендант-уфолог и сильная страсть к филологине.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фантастика
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Осторожно, люди!»