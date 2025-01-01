Осторожно, люди! (сериал, 2025) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Осторожно, люди!. Сезон 1. Серия 13
Осторожно, люди!
1-й сезон
13-я серия
8.52025, Осторожно, люди!. Сезон 1. Серия 13
Комедия16+
В преподавателя филфака Семёнова — самого бесхребетного существа на планете — вселяется пришелец, корабль которого потерпел крушение. К своему ужасу, он узнаёт, что человечество сжигает нефть, которая во вселенной считается эликсиром от всех болезней, и хочет предупредить «соплеменников», чтобы вместе они очистили Землю от «людей-вредителей». Но для этого нужно починить корабль в тихом месте. Правда, уединиться ему не дают дочь Семёнова, его бывшая жена, декан, комендант-уфолог и сильная страсть к филологине.

