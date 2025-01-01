Осторожно, люди! (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

WinkСериалыОсторожно, люди!1-й сезон3-я серия
О сериале
В преподавателя филфака Семёнова — самого бесхребетного существа на планете — вселяется пришелец, корабль которого потерпел крушение. К своему ужасу, он узнаёт, что человечество сжигает нефть, которая во вселенной считается эликсиром от всех болезней, и хочет предупредить «соплеменников», чтобы вместе они очистили Землю от «людей-вредителей». Но для этого нужно починить корабль в тихом месте. Правда, уединиться ему не дают дочь Семёнова, его бывшая жена, декан, комендант-уфолог и сильная страсть к филологине.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
- ДБРежиссёр
Дмитрий
Белавин
- СЦРежиссёр
Сергей
Цапенков
- АНАктёр
Андрей
Некрасов
- Актриса
Ангелина
Стречина
- АВАктёр
Артем
Волобуев
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- МЕАктёр
Михаил
Евланов
- АСАктёр
Александр
Семчев
- Актриса
Инга
Оболдина
- АОАктриса
Александрина
Олексюк
- НВАктёр
Никита
Вашакидзе
- ДБСценарист
Дмитрий
Белавин
- АЛСценарист
Александра
Лушина
- ВССценарист
Василий
Стук
- АХСценарист
Анастасия
Хапалова
- КМСценарист
Ксения
Муратова
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- АСПродюсер
Анна
Старадумова
- ИКПродюсер
Иракли
Карбая
- Оператор
Денис
Першин