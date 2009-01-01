Огни большого города. Сезон 1. Серия 20
Wink
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Огни большого города
1-й сезон
20-я серия

Огни большого города (сериал, 2009) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

8.32009, Огни большого города. Сезон 1. Серия 20
Мелодрамы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

После смерти отца спокойная жизнь Лики Луниной меняется в одночасье. Она узнает, что ее родители ей не родные. Уйдя из дома, Лика начинает поиски своих настоящих родителей, потерявших ее в беспокойные дни путча 1991-го года. Задача кажется невозможной, но разгадать тайну ей поможет любовь…

Сериал Огни большого города 1 сезон 20 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

4.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Огни большого города»