WinkСериалыОгни большого города1-й сезон17-я серия
Огни большого города (сериал, 2009) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн
8.32009, Огни большого города. Сезон 1. Серия 17
Мелодрамы12+
Этот сериа�л пока недоступен
Сюжет
После смерти отца спокойная жизнь Лики Луниной меняется в одночасье. Она узнает, что ее родители ей не родные. Уйдя из дома, Лика начинает поиски своих настоящих родителей, потерявших ее в беспокойные дни путча 1991-го года. Задача кажется невозможной, но разгадать тайну ей поможет любовь…
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4.5 КиноПоиск
- СВРежиссёр
Сергей
Виноградов
- АТАктриса
Анна
Тришкина
- Актёр
Александр
Андриенко
- ВСАктёр
Владимир
Скворцов
- Актриса
Анна
Гуляренко
- Актриса
Елена
Дробышева
- ДКАктёр
Дмитрий
Комов
- ЕЛАктриса
Екатерина
Ларина
- ПМАктёр
Павел
Меленчук
- БРАктёр
Борис
Романов
- Актёр
Владимир
Симонов
- ГССценарист
Ганна
Слуцки
- НБСценарист
Нина
Беленкина
- Сценарист
Андрей
Золотарев
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- МСОператор
Михаил
Селихов
- ВТКомпозитор
Вадим
Тихонов