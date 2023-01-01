Биография

Павел Меленчук – актер, музыкант, родился 5 сентября 1994 года. Фильмография насчитывает более 30 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в комедии «С Новым годом, папа!», многосерийной детективной драме «Умножающий печаль». Будущий актер впервые появился на телеэкранах в рекламном ролике. Мальчика позвали сниматься, когда ему было 5 лет. Дебютным полнометражным фильмом Павла Меленчука стала криминальная драма режиссера Ф. Янковского «В движении». Главные роли в кинокартине исполнили К. Хабенский, О. Фандера, О. Акиньшина, Ф. Бондарчук, М. Ефремов. В том же году на экраны вышел триллер «Раскаленная суббота» с участием юного актера. Одну из главных ролей Павел Меленчук исполнил в комедии «С Новым годом, папа!» (2005). Параллельно актер участвовал еще в трех проектах, мелодраме «Одиночество любви» со С. Ходченковой в главной роли, сериалах «Умножающий печаль» и «Небесная жизнь». В 2008 году фильмография актера пополнилась еще шестью проектами, среди которых сериал «Защита», мелодрама «Вторжение», приключенческий боевик «Мальтийский крест». Актер снялся в рейтинговых сериалах «Раскол», «Средство от смерти», «Экспроприатор» и др. Сейчас Павел Меленчук получает актерское образование в ГИТИСе, а также играет в музыкальной группе.