Огни большого города (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

2009, Огни большого города. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама

После смерти отца спокойная жизнь Лики Луниной меняется в одночасье. Она узнает, что ее родители ей не родные. Уйдя из дома, Лика начинает поиски своих настоящих родителей, потерявших ее в беспокойные дни путча 1991-го года. Задача кажется невозможной, но разгадать тайну ей поможет любовь…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

