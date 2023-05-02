Огни большого города (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

После смерти отца спокойная жизнь Лики Луниной меняется в одночасье. Она узнает, что ее родители ей не родные. Уйдя из дома, Лика начинает поиски своих настоящих родителей, потерявших ее в беспокойные дни путча 1991-го года. Задача кажется невозможной, но разгадать тайну ей поможет любовь…

