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Одесса-мама
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Одесса-мама (сериал, 2012) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2012, Одесса-мама. Серия 8
Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

У Чебанова появляется новый план, как найти оборотней в погонах. В своем кабинете он устанавливает камеру наблюдения и сообщает коллегам, что получил важные записи покойного прокурора Демина, которые прольют свет на тайну и причину его гибели. Кто из коллег попытается забрать эти записи?

Страна
Украина
Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Одесса-мама»