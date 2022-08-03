У Чебанова появляется новый план, как найти оборотней в погонах. В своем кабинете он устанавливает камеру наблюдения и сообщает коллегам, что получил важные записи покойного прокурора Демина, которые прольют свет на тайну и причину его гибели. Кто из коллег попытается забрать эти записи?

