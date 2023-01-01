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Одесса-мама

Одесса-мама (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Одесса-мама 1 сезон
Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Одессу называли по-разному, однако репутация «главной воровской столицы страны» прочно закрепила за этим живописным городом еще одно название — «Одесса-мама». И совсем не удивительно, что в историю города вписаны не только знаменитые мошенники, бандиты и воры, но и отважные стражи правопорядка…

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Одесса-мама»

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