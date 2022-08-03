WinkСериалыОдесса-мама1-й сезон
Одесса-мама (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн
2012, Одесса-мама. Сезон 1 12 серий
Детектив18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Одессу называли по-разному, однако репутация «главной воровской столицы страны» прочно закрепила за этим живописным городом еще одно название — «Одесса-мама». И совсем не удивительно, что в историю города вписаны не только знаменитые мошенники, бандиты и воры, но и отважные стражи правопорядка…
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Марк
Горобец
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- Актриса
Екатерина
Гусева
- ЭКАктёр
Эвклид
Кюрдзидис
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актриса
Светлана
Устинова
- АДАктёр
Александр
Доронин
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- ККАктёр
Константин
Косинский
- Актёр
Станислав
Боклан
- ОЖАктриса
Олеся
Жураковская
- СКАктёр
Сергей
Калантай
- ВСАктёр
Виталий
Салий
- АКСценарист
Андрей
Курейчик
- АКХудожник
Александр
Кондратов
- ТЛХудожница
Татьяна
Лаптева-Кондратова
- ВЗОператор
Виталий
Запорожченко
- РДКомпозитор
Роман
Дудчик