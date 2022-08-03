Одессу называли по-разному, однако репутация «главной воровской столицы страны» прочно закрепила за этим живописным городом еще одно название — «Одесса-мама». И совсем не удивительно, что в историю города вписаны не только знаменитые мошенники, бандиты и воры, но и отважные стражи правопорядка…

