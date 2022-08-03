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Одесса-мама
1-й сезон

Одесса-мама (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

2012, Одесса-мама. Сезон 1 12 серий
Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Одессу называли по-разному, однако репутация «главной воровской столицы страны» прочно закрепила за этим живописным городом еще одно название — «Одесса-мама». И совсем не удивительно, что в историю города вписаны не только знаменитые мошенники, бандиты и воры, но и отважные стражи правопорядка…

Страна
Украина
Жанр
Детектив

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Одесса-мама»