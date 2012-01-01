WinkСериалыОдесса-мама1-й сезон11-я серия
Одесса-мама (сериал, 2012) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
2012, Одесса-мама. Серия 11
Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Чебанова помещают в камеру с двумя уголовниками, которые должны его убить. Марина знает, что причина депрессии Светы - чувства к Борису.
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ЖанрДетектив
КачествоSD
Время41 мин / 00:41
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Марк
Горобец
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- Актриса
Екатерина
Гусева
- ЭКАктёр
Эвклид
Кюрдзидис
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актриса
Светлана
Устинова
- АДАктёр
Александр
Доронин
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- ККАктёр
Константин
Косинский
- Актёр
Станислав
Боклан
- ОЖАктриса
Олеся
Жураковская
- СКАктёр
Сергей
Калантай
- ВСАктёр
Виталий
Салий
- АКСценарист
Андрей
Курейчик
- АКХудожник
Александр
Кондратов
- ТЛХудожница
Татьяна
Лаптева-Кондратова
- ВЗОператор
Виталий
Запорожченко
- РДКомпозитор
Роман
Дудчик