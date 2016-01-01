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Обратная сторона Луны (сериал, 2016) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

2016, Обратная сторона Луны. Сезон 2. Серия 4
Фантастика18+

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О сериале

Куда на этот раз забросит судьба Михаила Соловьева? Одно можно сказать с уверенностью: в этом сезоне капитан Соловьев еще раз попробует поймать неуловимого рыжего маньяка, прорвавшегося с ним в это время, и постарается найти свое время. Ведь времена не выбирают, в них живут и умирают...

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Страна
Россия
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Обратная сторона Луны»