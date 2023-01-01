Биография

Ольга Белова — продюсер. Родилась в Ижевске 20 марта 1974 года. Первая работа кинодеятельницы как продюсера — «Месть: Обратная сторона любви» 2007 года. Позже вышли ленты «Эффект Домино», снятая в 2008-м, «Я покажу тебе Москву», которую пустили в прокат в 2009-м, «Обратная сторона Луны-2». Картина «Темный мир: Равновесие» особенно востребована у поклонников фантастического жанра. Ольга Белова — продюсер, занимающийся съемками киношных проектов. Преимущественно работает с такими жанрами, как триллер, драма и криминал.