Обратная сторона Луны
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Обратная сторона Луны (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Обратная сторона Луны 2 сезона
Фантастика, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Третий год старший лейтенант полиции Михаил Соловьев идет по следу Маньяка, терроризирующего столицу убийствами молодых женщин. Во время операции задержания Маньяк сбивает Соловьева автомобилем. Придя в себя после аварии, Михаил обнаруживает, что переместился во времени и оказался в 1979 году...

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Обратная сторона Луны»

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