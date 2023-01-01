Обратная сторона Луны (сериал, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Третий год старший лейтенант полиции Михаил Соловьев идет по следу Маньяка, терроризирующего столицу убийствами молодых женщин. Во время операции задержания Маньяк сбивает Соловьева автомобилем. Придя в себя после аварии, Михаил обнаруживает, что переместился во времени и оказался в 1979 году...



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