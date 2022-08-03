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Обратная сторона Луны
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Обратная сторона Луны (сериал, 2012) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2012, Обратная сторона Луны. Сезон 1. Серия 8
Фантастика, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Третий год старший лейтенант полиции Михаил Соловьев идет по следу Маньяка, терроризирующего столицу убийствами молодых женщин. Во время операции задержания Маньяк сбивает Соловьева автомобилем. Придя в себя после аварии, Михаил обнаруживает, что переместился во времени и оказался в 1979 году...

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Обратная сторона Луны»