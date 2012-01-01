Wink
Сериалы
Обратная сторона Луны
1-й сезон
6-я серия

Обратная сторона Луны (сериал, 2012) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2012, Обратная сторона Луны. Сезон 1. Серия 6
Фантастика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Третий год старший лейтенант полиции Михаил Соловьев идет по следу Маньяка, терроризирующего столицу убийствами молодых женщин. Во время операции задержания Маньяк сбивает Соловьева автомобилем. Придя в себя после аварии, Михаил обнаруживает, что переместился во времени и оказался в 1979 году...

Сериал Обратная сторона Луны 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Обратная сторона Луны»