Обратная сторона Луны (сериал, 2012) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн
2012, Обратная сторона Луны. Сезон 1. Серия 15
Фантастика18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Третий год старший лейтенант полиции Михаил Соловьев идет по следу Маньяка, терроризирующего столицу убийствами молодых женщин. Во время операции задержания Маньяк сбивает Соловьева автомобилем. Придя в себя после аварии, Михаил обнаруживает, что переместился во времени и оказался в 1979 году...
СтранаРоссия
ЖанрФантастика
КачествоSD
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Александр
Котт
- Актёр
Павел
Деревянко
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Марцинкевич
- ИШАктёр
Иван
Шибанов
- Актриса
Карина
Разумовская
- ЕБАктёр
Евгений
Богомолов
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- ДГАктёр
Дмитрий
Гусев
- АЛАктёр
Александр
Ляпин
- ТЧАктриса
Татьяна
Чердынцева
- Актёр
Сергей
Беляев
- АЩСценарист
Александр
Щербаков
- Продюсер
Александр
Цекало
- Продюсер
Петр
Ануров
- Продюсер
Руслан
Сорокин
- ОБПродюсер
Ольга
Белова
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- ЖПХудожница
Жанна
Пахомова
- ТКХудожница
Татьяна
Княжева
- МВХудожник
Михаил
Волчек
- ДНМонтажёр
Дмитрий
Наумов
- ЛКОператор
Леван
Капанадзе
- Композитор
Павел
Есенин