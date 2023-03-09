Моя мама-шпион. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Моя мама — шпион
1-й сезон
2-я серия
9.02023, Моя мама-шпион. Сезон 1. Серия 2
Комедия, Приключения18+

Моя мама — шпион (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Домохозяйке возвращается память, и она вновь обнаруживает в себе знания и умения супершпионки. Многосерийная приключенческая комедия с Ириной Пеговой, Владимиром Вдовиченковым, Анной Уколовой и Георгием Дроновым. Даша Цветаева жила обычной жизнью домохозяйки, пока у нее не разблокировались воспоминания, стертые 20 лет назад. Тогда она была главной шпионкой особого спецотдела. Вместе с воспоминаниями к ней вернулись и прежний характер, и предпочтения в одежде — Дашу теперь стало не узнать. Кроме того, на горизонте вновь замаячил бывший жених, с которым они отправляются на новое опасное задание. Теперь перед Дашей стоит дилемма — какую из своих жизней выбрать. Что она решит, узнаете, когда будете смотреть сериал «Моя мама — шпион» (2022) онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Моя мама — шпион»