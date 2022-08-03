Мой (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.02009, Мой. Серия 2
Мелодрама16+
Казалось бы, Свете и Мише не суждено было даже встретиться. Он - талантливый известный актер, вся жизнь которого - под вспышками фотокамер. Она – девушка из бедного района, простая учительница начальных классов. Его мать - известный режиссер, ее- пенсионерка с инвалидностью. Но судьба неожиданно сводит молодых людей. Миша случайно спасает скромную невзрачную девушку от хулиганов. Уже на следующий день Миша понимает, что не может жить без нее. Он покорен ее простотой и естественностью. Света невольно помогает ему понять, что вся его прошлая жизнь – придуманная «мишура». Он с трудом завоевывает доверие новой знакомой и объявляет всем, что они будут вместе.
7.0 КиноПоиск
- Актриса
Татьяна
Догилева
- Актёр
Владимир
Жеребцов
- Актёр
Валерий
Афанасьев
- Актёр
Сергей
Рост
- Актриса
Карина
Разумовская
- Актёр
Анатолий
Руденко
- Актёр
Олег
Комаров
- Актёр
Максим
Коновалов
- Актриса
Марина
Дюжева
- Актриса
Анна
Горшкова
- НПСценарист
Наталия
Павловская
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- АПМонтажёр
Александр
Павлов
- ВПОператор
Виктор
Пищальников
- ЕСКомпозитор
Евгений
Скрипкин