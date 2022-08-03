Мой. Серия 2
Wink
Сериалы
Мой
1-й сезон
2-я серия

Мой (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.02009, Мой. Серия 2
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Казалось бы, Свете и Мише не суждено было даже встретиться. Он - талантливый известный актер, вся жизнь которого - под вспышками фотокамер. Она – девушка из бедного района, простая учительница начальных классов. Его мать - известный режиссер, ее- пенсионерка с инвалидностью. Но судьба неожиданно сводит молодых людей. Миша случайно спасает скромную невзрачную девушку от хулиганов. Уже на следующий день Миша понимает, что не может жить без нее. Он покорен ее простотой и естественностью. Света невольно помогает ему понять, что вся его прошлая жизнь – придуманная «мишура». Он с трудом завоевывает доверие новой знакомой и объявляет всем, что они будут вместе.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Мой»