Мой (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Казалось бы, Свете и Мише не суждено было даже встретиться. Он - талантливый известный актер, вся жизнь которого - под вспышками фотокамер. Она – девушка из бедного района, простая учительница начальных классов. Его мать - известный режиссер, ее- пенсионерка с инвалидностью. Но судьба неожиданно сводит молодых людей. Миша случайно спасает скромную невзрачную девушку от хулиганов. Уже на следующий день Миша понимает, что не может жить без нее. Он покорен ее простотой и естественностью. Света невольно помогает ему понять, что вся его прошлая жизнь – придуманная «мишура». Он с трудом завоевывает доверие новой знакомой и объявляет всем, что они будут вместе.

