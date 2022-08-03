7.62021, HouseBroken
Мой питомец — псих (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Пуделиха Хани устраивает сеансы групповой психотерапии для соседских домашних и бездомных животных. На встречи приходят стареющая персидская кошка (бывшая королева красоты), терьер с обсессивно-компульсивным расстройством, уличный кот, состоящий в полигамных отношениях, и хомячиха, переживающая утрату своего партнера, которого сама же и съела. У Хани свои проблемы: ее муж-сенбернар обожает есть носки хозяина и слишком часто вылизывается.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Мультсериалы
Время20 мин / 00:20
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
- МКРежиссёр
Марк
Керклэнд
- ТКРежиссёр
Том
Кинг
- Актриса
Лиза
Кудроу
- Актриса
Клеа
ДюВалл
- Актёр
Нат
Факсон
- Актёр
Уилл
Форте
- Актёр
Тони
Хейл
- Актриса
Шэрон
Хорган
- Актёр
Джейсон
Манцукас
- Актёр
Сэм
Ричардсон
- МБАктриса
Мария
Бэмфорд
- БУАктриса
Бреша
Уэбб
- ГАСценарист
Гэбриэлль
Аллан
- Сценарист
Дженнифер
Криттенден
- Сценарист
Клеа
ДюВалл
- ГАПродюсер
Гэбриэлль
Аллан
- Продюсер
Дженнифер
Криттенден
- ГДПродюсер
Гаррет
Донован
- Продюсер
Клеа
ДюВалл
- РСМонтажёр
Райан
Скотт Уик
- ДЗМонтажёр
Джастин
Зев Роуз
- КМКомпозитор
Кертис
Мур