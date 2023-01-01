Биография

Джейсон Манцукас — актер, сценарист, продюсер. Родился в 1972 году. К актерской профессии пришел постепенно. Во время учебы в школе и колледже занимался музыкой, играл в комедийных постановках. В 2000 году снялся в сериале «Бригада честных граждан». Через восемь лет актеру предложили озвучить многосерийный мультфильм «Осьминоги». В анимированном сериале Манцукас играет моллюска, похожего на человека и внешне, и поведением. Актер заявил о себе широкой публике, поучаствовав в съемках комедии «Ой, мамочки» 2008 года. Роль Манцукаса в ленте невелика, однако фильм получил несколько престижных номинаций и одну премию. В ленте «Я ненавижу День святого Валентина» актер играет друга главной героини. Гомерически смешна роль актера в пародийной комедии 2012 года «Диктатор». Его героя, физика Надаля, приказывают казнить за скульптурные недостатки сконструированного им боеприпаса. Еще больший рост популярности ждал актера после съемок в третьей части «Джона Уика». В перерывах между киносъемками Джейсон Манцукас играет в телесериалах и записывает подкасты.